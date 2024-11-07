افادت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن مصدر مطلع، عن أن "هناك تفاهم بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على العمل لإنهاء الحروب"، مشيرة الى أن "نتانياهو لن يقوم بأي خطوة كبيرة في لبنان وغزة قبل تنصيب ترمب".

كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: نتانياهو لن يقوم بأي خطوة كبيرة في لبنان وغزة قبل تنصيب ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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