النشرة: اندلاع حريق في منطقة الحازمية في "بورة كسر" بالقرب من محطة توتال

اندلع حريق في منطقة الحازمية، وقد غطت سحب الدخان المنطقة، وعلى الفور تحركت فرق الاطفاء الى المنطقة للسيطرة على الحريق.
وأفادت معلومات "النشرة" أن الحريق في الحازمية هو "بورة كسر" و"فرن بويا" بالقرب من محطة توتال.
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