وزير الخارجية الفرنسي يرى أفقا لوقف الحربَين في قطاع غزة ولبنان بعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية

اشار وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الى أنه "يرى أفقا لوقف الحربَين في قطاع غزة ولبنان بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية".
وذكر بارو بعد اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس، انني "أعتقد أن هناك آفاقا مفتوحة لوضع حد للمأساة التي غرق فيها الإسرائيليون والفلسطينيون والمنطقة بأكملها منذ السابع من تشرين الأول"، لافتا إلى "النجاحات التكتيكية التي حققتها إسرائيل"، متحدثا عن انتخاب "رئيس أميركي جديد لديه الإرادة لوضع حد للحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط".
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