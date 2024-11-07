اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى انه تم رصد صاروخ أطلق من غزة نحو نتيف هعسراه بغلاف غزة. ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى ان صفارات الإنذار دوت في نتيف هعسراه في محيط غزة. بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنباء عن اعتراض مسيرة في منطقة البحر الميت.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن اعتراض مسيرة في منطقة البحر الميت ورصد صاروخ أطلق من غزة نحو نتيف هعسراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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