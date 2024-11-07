الأمين العام لحلف الأطلسي يتطلّع لمناقشة التهديد الروسي-الكوري الشمالي مع ترامب

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أنه "يريد أن يبحث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التهديد الذي يشكله تعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية".
واشار عند وصوله للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم حوالى أربعين من قادة الدول في بودابست، الى أنني "أتطلع إلى الجلوس مع الرئيس ترامب ورؤية كيف سنضمن بشكل جماعي أننا نواجه هذا التهديد".
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