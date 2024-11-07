شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"زراعة النواب": الشائعات لن تُثنى الدولة عن دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعرض لكم من الشائعات التي تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمع.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الشائعات بمثابة قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار إذا لم يتم مواجهتها بشكل فعال، وقد تؤدي لنشر البلبلة والخوف والتوتر بين المواطنين، وتؤثر الشائعات على الاستقرار العام، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت سرعة انتشار الأخبار والمعلومات دون التحقق من مصداقيتها.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الشائعات لا تؤثر فقط على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأفراد، بل تتعدى ذلك لتشكل تهديدات مباشرة على الأمن القومي والاقتصاد، لافتا إلى أن التطور التكنولوجي زاد من خطورة هذا التهديد حيث تتيح منصات التواصل الاجتماعي تساهم في انتشار المعلومات المغلوطة بشكل أوسع، والبعض يستغل هذا المواقع لنشر شائعات مضللة أو مبالغ فيها، بهدف تحقيق مصالح شخصية أو سياسية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الرأي العام، قد تصل إلى حد التأثير على القرارات السيادية للدولة.

وأكد رئيس اللجنة، ان هذه الشائعات لم ولم تثنى الدولة المصرية عن المضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة والقيام بدورها حيال دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بحالة الوعى التي يتمتع بها الشعب المصرى، مؤكدا ان المواطن اصبح شريك أساسي في نشر الوعى.