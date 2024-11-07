النشرة: القصف الاسرائيلي طال جباع ورميش ويارون

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الاسرائيلي شن غارة على بلد جباع، كما استهدفت غارة معادية منزلاً عند اطراف بلدة رميش.

واستهدف قصف مدفعي اسرائيلي اطراف يارون.

الى ذلك، لم تحصل البعثة الدولية للصليب الاحمر على الموافقة لاستكمال عملية انتشال بقية الجثث في وطى الخيام اليوم، وبالتالي تأجلت المهمة إلى يوم آخر، قد يكون غداً.