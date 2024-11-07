ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس الأربعاء وحتّى السّاعة، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي: * ضاحية بيروت الجنوبيّة: بئر العبد- حارة حريك - إخماد حريق محل. تحويطة الغدير - إخماد حريق شقّتين في مبنى جرّاء غارة إسرائيليّة. الرويس - إخماد حريق شقّة في مبنى جرّاء تعرّضه لغارة إسرائيليّة. * محافظة بعلبك الهرمل: رياق- الناصرية - انتهاء عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في موقع الغارة، الّتي أسفرت عن انتشال جثامين 12 شهيدًا وسحب جريح. الجديده - إخماد حريق منزل العين - إخماد حريق مبنى مؤلّف من طابقين، جرّاء تعرّضه لغارة إسرائيليّة. * محافظة البقاع الغربي: - إعادة فتح طريق بعد أن قُطع بسبب الرّكام بين سحمر والقرعون. * محافظة الجنوب: الصرفند - إخماد حريق منزل في حي الصراصير جرّاء تعرّضه لغارة إسرائيليّة، دون تسجيل وقوع إصابات. * خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن مهماته منذ مساء أمس: انتشال 12 شهيدًا في رياق وإخماد حرائق بسبب غارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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