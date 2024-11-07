شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة يرد على المشككين فى موقفها تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقرار مصر بالانضمام إلى الخطاب المدعوم من 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الذى تم توجيهه منهم إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدمها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وايضا في القدس الشرقية .

أكد الشهابى، أن مصر حرصت أن تكون جزءاً من مجموعة الضيقة التي تولت خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على هذا الخطاب، لافتا إلى أن الجهد المصري الكبير جاء في وقته تماما ليرد على حملات التشكيك في دورها الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لحرب الإبادة الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والتى قامت اللجان الإلكترونية لمحور الشر والجماعة المتحالفة معه والتى دأبت على نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن هذا الخطاب الذى يطالب بوقف تصدير الأسلحة ضد اسرائيل، يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لحث المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لوقف الجرائم الوحشية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، حيث يبرز الخطاب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي فى الأراض الفلسطينية المحتلة.

وطالب الشهابى، بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، كما طالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة القيام بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان محاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمها الوحشية.