شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طلبات مناقشة أمام مجلس الشيوخ لوزيرى التربية والتعليم والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق التحديات القادم، حيث يناقش 7 طلبات مناقشة مقدمة من النواب منها 3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثاني، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.

وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية".

2- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بنـاء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".

3- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".

4- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج".

5- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية".

6- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.

7- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي ".