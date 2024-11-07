أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا (Shigeru Ishiba)، أنّه أجرى مكالمةً هاتفيّةً "ودودةً للغاية" مع المرشّح الجمهوري الفائز بالانتخابات الأميركيّة ​دونالد ترامب​، لتهنئة على فوزه. وأشار في تصريح صحافي، إلى أنّه اتّفق مع ترامب على عقد اجتماع ثنائي "في أقرب وقت ممكن"، لافتًا إلى أنّه "تكوّن لديّ انطباع بأنّه شخص سأتمكّن من التّحدّث إليه بصراحة".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليابان هنأ ترامب: لدي انطباع بأنه شخص سأتمكن من التحدث إليه بصراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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