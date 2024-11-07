شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكي: أمناء الحوار الوطنى يستعد لجلسات بشأن قضايا الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة قضايا الأمن القومي تصدرت طاولة الاجتماع الاخير مجلس الأمناء للحوار الوطني، لافتا إلى أنه يجرى التجهيز لعقد جلسات بشأن ملف الأمن القومي لما يمثله من أولوية كبرى وسط التغيرات الإقليمية الراهنة والمتلاحقة على أن تضم خبراء وعسكريين وسياسيين في المناقشات المنتظرة.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن تحديات الأمن القومي والتي تتعلق بشكل مباشر بها ستكون على مائدة المناقشات، منوها بأن شباب الأمانة الفنية تقدموا بتصور كامل للجلسات وناقش مجلس الأمناء بعض التصورات، مشددا أنه تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ أن أطلقت المبادرة من حيث ما تم مناقشته والتوصيات الصادرة وما تم الاستجابة له.

وشدد أن مجلس الأمناء قرر استكمال مناقشة قانون مكافحة التمييز الذي كان قد تم طرحه منذ فترة، على أن يتم عقد جلسات جديدة له خلال الفترات المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس يضع أولوية من أجل مزيد من التفاعل داخل الحوار الوطني وتقديم القضايا الحيوية التي تمس المواطن على مائدته.

وقال إن مجلس الأمناء يدرس ويحلل ما تلقاه من اقتراحات من كل القوى السياسية بشأن ملف الدعم للتوصل إلى نتائج علمية تقود إلى فتح النقاش حول ملف الدعم، مشددا أن المجلس يحرص كل الحرص على تتبع مسار توصياته مع السلطة التنفيذية، إذ أن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعهد بترتيب لقاءات لأمناء الحوار الوطني مع عدد من الوزراء، للوقوف على مسارات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مختلف الملفات ومد جسور التعاون.

