آمال فلسطينية بأن ينهي ترامب الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

عبر سكان غزة عن أملهم أن يؤدي فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة إلى أن يحل السلام وتنتهي الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من عام.

ويقول محمود الجدبة «60 عاماً» الذي نزح من جباليا إلى مدينة غزة «يكفي ما تعرضنا له من ترحيل وقتل وموت وجوع، لم يتبق شيء لنا، نريد السلام»، ويضيف الرجل الذي نزح ثلاث مرات وخسر منزله «أتمنى من ترامب أن يحل قضيتنا، نحن بحاجة إلى شخص قوي مثل ترامب ينهي الحرب، كفى، هذا يكفي».

كما تتمنى أم أحمد حرب، التي نزحت من شرق حي الشجاعية أن تنتهي الحرب ويأتي من يساعدنا في وقفها ويقف إلى جانبنا، مضيفة أتمنى من ترامب أن يوقف الحرب، ليس من أجلنا بل من أجل أطفالنا الذين لا ذنب لهم، من لم يمت بالرصاص بينهم يموت من الجوع.

في حملته الانتخابية لاقتراع 2024، وعد ترامب بإنهاء الحروب المستعرة في المنطقة وقال إنه يستطيع «وقف الحروب بمكالمة هاتفية»، ما منح سكان قطاع غزة أملاً في إنهاء معاناتهم.

وفي هذا السياق، يقول إبراهيم عليان «33 عاماً» من حي الدرج في مدينة غزة «نأمل بأن يحل السلام وتنتهي الحرب مع ترامب».

ويضيف الشاب الذي فقد والده وعدداً من أقاربه في الحرب: «توقعاتي أن يفضي فوز ترامب إلى سلام في كل الشرق الأوسط؛ لأنه دعا من أول العملية الانتخابية الأميركية إلى وقف الحرب في غزة ولبنان».