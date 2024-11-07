شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها .. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عدد من الضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء، و نصت المادة 17 على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

1- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

2- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

3- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

4- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.