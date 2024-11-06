استطلاع للقناة 13: 52 بالمئة يعتقدون أن نتانياهو يشكل خطرا على أمن الدولة بعد التسريبات الأمنية

اشار استطلاع رأي للقناة 13 العبرية نشرته اليوم، الى ان 52 بالمئة من الاسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يشكل خطرا على "أمن الدولة" بعد التسريبات الأمنية.

ولفتت القناة 13 الى ان 60 بالمئة يعتقدون أن وزير الدفاع المقال يوآف غالانت هو الأنسب لمنصب وزير الدفاع مقابل 14% فقط للوزير المعين يسرائيل كاتس. وذكرت بان 66 بالمئة يعتقدون أن إقالة غالانت هي لأسباب حزبية و25 بالمئة يرونها لمصلحة اسرائيل.