شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يواصل جهوده في المنتدى الحضري العالمي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المكتب الدعائي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده في المنتدى الحضري العالمي WUF12، المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، لعرض وشرح الخدمات التي تقدمها مؤسسات التحالف الوطني، وما تم إنجازه من أنشطة وخدمات للمواطن المصري، وذلك من خلال جناح "Urban Expo" في القاعة 3.

ويحرص التحالف الوطني على استثمار هذه المنصة العالمية لتسليط الضوء على دوره في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

ويسعى التحالف الوطني من خلال مشاركته في المنتدى إلى:

- التعريف بالخدمات التي تقدمها مؤسسات التحالف: والتي تشمل مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، مثل: الرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي، والتعليم، وغيرها.

- إبراز الإنجازات التي حققها التحالف: في خدمة المواطن المصري، والمساهمة في تحسين ظروفه المعيشية.

- التواصل مع الخبراء والمختصين: في مجال التنمية الحضرية، وتبادل الخبرات والمعرفة معهم.

- استعراض أفضل الممارسات: في مجال العمل الأهلي التنموي، والتعرف على أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال.

ويدعو التحالف الوطني جميع زوار المنتدى الحضري العالمي إلى زيارة جناحه في "Urban Expo" للتعرف على جهوده وإنجازاته، والمشاركة في فعالياته المتنوعة.