إعصار رافائيل يتحول إلى عاصفة

اشتدت قوة الإعصار رافائيل ليتحول إلى عاصفة من الفئة الثانية قبل ساعات فقط من وصوله المتوقع إلى اليابسة في غرب كوبا. وكان هذا خبرا سيئا آخر لكوبا، التي كانت تكافح انقطاع الكهرباء بينما كانت تتعافى من إعصار آخر ضربها قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الجزء الشرقي من الجزيرة.

التحذيرات والاستعداد

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يضرب كوبا بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة على جامايكا وجزر كايمان. وحذر المركز من حدوث فيضانات وعواصف عارمة وانهيارات طينية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا لكوبا، وعرضت رحلات مغادرة للموظفين غير الأساسيين والمواطنين الأميركيين، ونصحت الآخرين «بإعادة النظر في السفر إلى كوبا بسبب التأثير المحتمل للعاصفة الاستوائية رافائيل».

ودعت هيئة الدفاع المدني الكوبية الكوبيين إلى الاستعداد في أقرب وقت ممكن، لأنه عندما تصل العاصفة إلى اليابسة «من المهم أن تبقى حيث أنت». وفي اليوم السابق، قالت السلطات إنها أصدرت أمر إخلاء لـ 37 ألف شخص في أقصى شرق كوبا، في إقليم جوانتانامو، بسبب سوء الأحوال الجوية.

انقطاع الكهرباء

وتسبب إعصار رافائيل في انقطاع الكهرباء في جامايكا وأدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت هيئة الخدمة العامة في جامايكا، وهي مزود الكهرباء في الجزيرة، في بيان صدر في وقت متأخر من إن الطرق غير القابلة للسير تمنع الطواقم من استعادة الكهرباء في بعض المناطق.

وفي الوقت نفسه، كان من المتوقع أن تنتشر أطقم الإنقاذ في جزيرتي ليتل كايمان وكايمان براك في وقت مبكر من صباح الأربعاء لتقييم الأضرار بعد ضربة مباشرة.

وتم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء جزر كايمان، وظلت المدارس مغلقة.

وقالت الحكومة في بيان «بينما تحسنت الظروف في جراند كايمان، يُنصح السكان بتوخي الحذر الشديد على الطرق وبالقرب من السواحل، حيث قد تستمر البحار الهائجة ومخاطر الفيضانات المتبقية».

فيضانات وانهيارات

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الإعصار رافائيل سيتسبب في هطول أمطار غزيرة في غرب البحر الكاريبي مما قد يؤدي إلى فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء من كوبا وجزر كايمان.

ومن المتوقع أيضًا أن تنتشر الأمطار الغزيرة شمالًا إلى فلوريدا والمناطق المجاورة في جنوب شرق الولايات المتحدة خلال منتصف إلى أواخر الأسبوع. وتوقع مركز الأعاصير أن يصل ارتفاع العواصف في فلوريدا إلى 1 إلى 3 أقدام في دراي تورتوجاس و1 إلى 2 قدم في جزر فلوريدا كيز السفلى. ومن المتوقع أيضًا حدوث بعض الأعاصير فوق جزر كيز وجنوب غرب فلوريدا.

رافائيل:

هي العاصفة السابعة عشر التي تحمل اسمًا لهذا الموسم.

توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن يكون موسم الأعاصير لعام 2024 أعلى من المتوسط، مع ما بين 17 و25 عاصفة مسماة.

وتوقعت التوقعات ما يصل إلى 13 إعصارًا وأربعة أعاصير كبرى.

ينتج موسم الأعاصير الأطلسي المتوسط 14 عاصفة مسماة، سبعة منها أعاصير وثلاثة أعاصير كبرى.