فوز ترمب بين تهاني المؤيدين ومخاوف الصراع

حقق دونالد ترمب النصر بعد تجاوزه 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز. وفي خطاب النصر الذي ألقاه قبل الإعلان الرسمي، تعهد بوضع بلاده «في المقام الأول» وتحقيق «العصر الذهبي» لأمريكا.

وكان قرار الناخبين الأمريكيين أكثر حسما مما توقعه معظم خبراء استطلاعات الرأي والخبراء. والآن ينتظر العالم ليرى ما إذا كان انتخاب ترمب رئيسا للمرة الثانية سيثبت أنه مزعزع للاستقرار كما يخشى العديد من حلفاء أمريكا.

وفيما يلي ردود أفعال القادة وغيرهم في مختلف أنحاء العالم:

الناتو متوتر

وهنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ترمب، قائلا: «أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة من خلال حلف شمال الأطلسي» في مواجهة «عدد متزايد من التحديات على مستوى العالم»، بما في ذلك «التحالف المتزايد بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران».

وكان ترمب من أشد المنتقدين لحلف شمال الأطلسي العسكري خلال ولايته الأولى، متهماً أعضاءه الآخرين بالفشل في القيام بواجباتهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن الولايات المتحدة لن تدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين لا يحققون أهداف الإنفاق الدفاعي.

وشدد روته على الجانب الإيجابي، وأشاد بترمب على عمله في إقناع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، وقال إن حلف شمال الأطلسي أصبح الآن «أقوى وأكبر وأكثر اتحادًا».

أوكرانيا قلقةإن حلفاء أمريكا ــ وإن كان ذلك متأخراً، كما يقول البعض ــ يتصارعون الآن بشأن ما ينبغي لهم فعله إذا لم يعد بوسعهم الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع عنهم.

وتقول ليزلي فينجاموري، مديرة برنامج الولايات المتحدة والأميركيتين في مركز تشاتام هاوس للأبحاث: «إن القلق الوجودي الذي يساور الأوروبيين الآن هو ما سيحدث لأوكرانيا، وما سيحدث لأمن أوروبا، وما سيحدث لالتزام أميركا تجاه حلف شمال الأطلسي؟ فهل ستكون أميركا حاضرة من أجل أوروبا؟».

فالولايات المتحدة هي الداعم العسكري الأكبر لكييف في معركتها ضد الغزو الروسي، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مثل روته، إنه يرحب بنهج ترمب «السلام من خلال القوة».

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يؤدي عمليًا إلى إحلال السلام العادل في أوكرانيا. وأنا متفائل بأننا سنضعه موضع التنفيذ معًا. ونتطلع إلى عصر الولايات المتحدة الأمريكية القوية تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترمب».

ولم ترد أي تهنئة من موسكو، حيث أعلن المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتن، ديمتري بيسكوف، أن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى «أدنى مستوى في التاريخ».

التهاني الأوروبية

وسارع الزعماء الأوروبيون إلى تهنئة ترمب حتى قبل الإعلان رسميا عن فوزه ــ بعضهم كان أكثر حماسة من غيره.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فوز جونسون بأنه «انتصار تاريخي في الانتخابات»، وقال إن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة باعتبارهما أقرب الحلفاء، ستواصلان العمل معًا لحماية قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية».

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترمب بـ«الاحترام والطموح». وهنأه المستشار الألماني الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتز، وقال إنه يريد استمرار العلاقات الوثيقة، حتى لو «كانت العديد من الأمور مختلفة بالتأكيد في ظل إدارة يقودها ترمب».

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تعتبر حكومتها التي يقودها اليمين المتطرف قريبة من ترمب سياسيا إلى حد ما، إن إيطاليا والولايات المتحدة لديهما «رابطة إستراتيجية، وأنا متأكدة من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر».

ويحرص الزعماء الأوروبيون على التأكيد على أن العلاقات عبر الأطلسي تتجاوز السياسيين الأفراد، لكن ميول ترمب الاقتصادية الحمائية تسبب القلق.

وقال رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان، الذي سيعقد قمة في بودابست لنحو 50 من الزعماء الأوروبيين يوم الخميس: «لقد هددوه بالسجن، واستولوا على ممتلكاته، وأرادوا قتله... ومع ذلك فقد فاز».

تحدي الصين

ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة الصينية على فوز ترمب، لكن المحللين كانوا متشائمين، مشيرين إلى احتمال تصعيد الرسوم الجمركية وتكثيف المواجهة بشأن تايوان.

ويقول دا وي، مدير مركز الأمن والإستراتيجية الدولية بجامعة تسينغهوا في بكين: «ليس كل شيء مظلماً، ولكن التحديات أكثر من الفرص. نحن واضحون بشأن التحديات. أما فيما يتعلق بالفرص، فإننا لم نرها بوضوح بعد».

وتشكل النزاعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة في بحر الصين الجنوبي خط صدع دقيق في التنافس بين الولايات المتحدة والصين في آسيا، ومن المرجح أن تظل مصدر قلق كبير في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المقبل.

حلفاء واشنطن

وقال فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الإستراتيجية في جامعة سانت أندروز، إن حلفاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وحتى أستراليا، «لم يعد بإمكانهم النظر إلى الولايات المتحدة كشريك موثوق به في الدفاع».

وطالب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، الذين يشعرون بالقلق إزاء النفوذ المتزايد للصين، ترمب بالاهتمام في رسائل التهنئة.

تحولات متواضعة

وكان الناخبون السود - رجالا ونساء - هم الأساس للحزب الديمقراطي، وفي السنوات الأخيرة، انضم إليهم الناخبون اللاتينيون والشباب.

ولا تزال المجموعات الثلاث تفضل الديمقراطية كامالا هاريس. لكن البيانات الأولية من AP VoteCast، وهو استطلاع شمل أكثر من 120 ألف ناخب على مستوى البلاد، تشير إلى أن ترمب حقق مكاسب كبيرة.

و نجح ترمب بالفعل في تصوير الديمقراطيين على أنهم منفصلون ثقافيا عن الطبقة المتوسطة في أميركا. والآن أصبح الديمقراطيون يتساءلون كيف يمكنهم إعادة التواصل مع أجزاء من البلاد وشرائح من الناخبين الذين رفضوهم.

أبرز نتائج فوز ترمب:

فاز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، مما يمثل عودته إلى البيت الأبيض بعد أن شغل منصب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

حقق انتصارا حاسما في دولة منقسمة بشدة. كشف فوزه عن ضعف أساسي داخل القاعدة الديمقراطية.

تغلب على المخاوف بشأن إخفاقاته الأخلاقية، ليصبح أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جناية.

نجح في كسب ثقة الناخبين المحبطين من خلال الوعود الجريئة التي أطلقها بأن نسخته النارية من الشعبوية الاقتصادية التي تضع أمريكا في المقام الأول وثقافته المحافظة سوف تجعل حياتهم أفضل.