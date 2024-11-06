شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس تعتزم إلقاء خطاب الاعتراف بالهزيمة في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خطاب الاعتراف بالهزيمة في واشنطن اليوم الأربعاء بعد خسارة الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال مكتب هاريس إنها ستظهر الساعة الرابعة مساء في جامعة هوارد في واشنطن، حيث تجمع أنصارها مساء الثلاثاء للاحتفال بانتصار لم يتحقق.

وكانت هاريس تسعى لأن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة إلا أن تعرضها لهزائم في ولايات نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن ضمنت عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

