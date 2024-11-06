مستشار ترامب: ساتولى مهام التفاوض مع لبنان وسيعين الرئيس الاميركي شخصا ملما بالملف الاسرائيلي للتفاوض مع الاسرائيلين

أفاد ‏مستشار الرئيس الأميركي المنتخب مسعد بولس، في حديث للجديد، بأن "الرئيس ترامب سيفي بالوعود الذي وضعها في الكتاب الذي ارسله للبنانيين بوقف الحرب قريبا وانهاء الدمار والعذاب ضمن اتفاق السلام الشامل في المنطقة"، لافتاً الى أن "الديمقراطيين حاولوا انجاز اتفاق وقف اطلاق نار في لبنان قبل الانتخابات لكن اسرائيل لم تستجب وترامب ملتزم بانهاء الحرب قبل دخوله الى البيت الابيض".

وأشار بولس، الى أنني "ساتولى مهام التفاوض مع الجانب اللبناني من اجل الوصول الى اتفاق وسيعين ترامب شخصا ملما بالملف الاسرائيلي للتفاوض مع الاسرائيلين للوصول الى اتفاق".