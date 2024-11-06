الدفاع المدني: انتشال جثامين عدد من الشهداء وسحب جرحى من تحت الأنقاض في بعلبك الهرمل

نشرت عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح اليوم الأربعاء الواقع في ٦-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة.
محافظة بعلبك الهرمل
حي الشيقان بعلبك
- انتشال جثامين ٦ شهداء و سحب ١٠ جرحى من تحت الأنقاض، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المبنى المستهدف.
بعلبك
- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض جراء تعرض كافيه مقابل المنشية التراثية لغارة إسرائيلية.
الناصرية- سرعين
- انتشال جثامين ٩ شهداء و سحب جريح من تحت الأنقاض، توازياً إخماد حريق منزل ومستودعات في الموقع المستهدف نفسه.
الحلانية
- إخماد حريق مبنى مؤلف من طابقين وكاراجين.
الانصار
- إخماد حريق منزل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.
طاريا
- إخماد حريق منزل جراء تعرضه لغارة إسرائيلية.
الهرمل
العين
- انتشال جثامين ٨ شهداء و إستمرار عمليات البحث عن مفقودة تحت الأنقاض، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل في الموقع المستهدف.
المشرفة
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض
مدينة الهرمل
- سحب جريحين من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية، توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل و ٤ محلات.
الحريقة
- انتشال جثمان شهيدة وسحب ٦ جرحى من تحت الأنقاض بجانب مدرسة الحريقة الرسمية توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل في الموقع المستهدف.
محافظة جبل لبنان:
قضاء الشوف
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مشروعاً سكنياً في بلدة برجا الامس ليلاً، يعمل عناصر الدفاع المدني على جمع الأشلاء المتناثرة ، ونقلهم الى مستشفى صيدا الحكومي.
محافظة الجنوب:
الشهابية
الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات
- سحب جريحين من تحت الأنقاض وتولت جهات اخرى نقلهما.
جويا
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.
محرونا
- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض جراء تعرض جامع البلدة لغارة إسرائيلية ونقلا الى براد للجثامين في بلدة جويا.
- الكشف على غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في الصرفند وتولت جهات اخرى نقل الجريحين
محافظة النبطية
- الكشف على موقع الغارة في بلدة كفرتبنيت تون تسجيل وقوع إصابات.
- الكشف على موقع الغارة في مدينة النبطية دون تسجيل وقوع اصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتشال جثامين عدد من الشهداء وسحب جرحى من تحت الأنقاض في بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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