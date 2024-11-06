جيبوتي تمنح المملكة وسام الاستقلال الوطني

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية لجيبوتي؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المنحة المقدمة من المملكة عبر الصندوق، لإعادة تأهيل وتجهيز مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لغسيل الكلى في جيبوتي، بقيمة 6 ملايين ريال.
وقدّم الرئيس التنفيذي شكره لفخامة رئيس جمهورية جيبوتي، ودولة رئيس الوزراء الجيبوتي، على تقليده لهذا الوسام، مشيرًا إلى العلاقات والتعاون التنموي بين الجانبين الممتد لأكثر من 40 عامًا، من خلال تمويل ودعم العديد من المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية في جيبوتي.
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