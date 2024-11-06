شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتزايد قوة الإعصار "رافائيل" قبل أن يضرب كوبا والان نبدء بالتفاصيل

استعداد للإعصار

الدمام - شريف احمد - تقدم الإعصار رافائيل نحو كوبا اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في غرب كوبا كإعصار قوي من الفئة 3، ويحذر خبراء الأرصاد من أنه قد يتسبب في هبوب عواصف ورياح وفيضانات "تهدد الحياة".وتم إجلاء آلاف الأشخاص في غرب الجزيرة كإجراء وقائي قبل أن يضرب الإعصار رافائيل كوبا اليوم الأربعاء بعدما أدى إلى هطول أمطار على جامايكا وجزر كايمان أمس الثلاثاء.وتم تعليق الدراسة ووسائل النقل العام في أجزاء من الجزيرة، حيث أصدرت السلطات تحذيرا بشأن الطقس القادم في غرب البلاد، وقام العمال بتأمين المباني وإزالة القمامة على طول ساحل هافانا استعدادا للفيضانات.وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي من أنه "يجب أن يتم إكمال الاستعدادات لحماية الحياة والممتلكات سريعا".يذكر أن اقتراب الإعصار يعد خبرا سيئا آخر لكوبا، التي عانت من انقطاع الكهرباء خلال تعافيها من إعصار آخر قبل أسبوعين أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الجزء الشرقي من الجزيرة.وأعلن المركز الوطني للأعاصير في وقت سابق أن العاصفة تقع على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب شرق "جزيرة خوفينتود" أو "جزيرة الشباب"، ونحو 260 كيلومترا جنوب شرق هافانا.وقال المركز إن السرعة القصوى للعاصفة بلغت 160 كيلومترا في الساعة، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 22 كيلومترا في الساعة، وحذر المركز من حدوث فيضانات وعواصف وانهيارات طينية.