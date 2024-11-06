اشار رئيس الأركان الجيش الاسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي في جلسة لتقييم الوضع، الى انه "إلى جانب المحاولة السياسية للوصول إلى تفاهمات في لبنان يجب مواصلة بلورة الخطط لمواصلة القتال في لبنان بما فيها توسيع وتعميق المناورة البرية حيث سنقوم بتفعيل هذه الخطة وفق الحاجة".
ولفت هاليفي الى اننا "نواصل ضرب أهداف حزب الله وفق خطة واضحة في كل المنطقة من جنوب لبنان إلى البقاع وصولًا إلى بيروت وسوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر هاليفي: يجب العمل على وضع الخطط اللازمة لمواصلة القتال في لبنان وتوسيع مناورتنا البرية هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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