مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية: نحث ترمب على الوفاء بتعهده الانتخابي بالسعي للسلام وإنهاء الحرب على غزة

اشار مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في بيان، الى انه على الديمقراطيين أن يتعلموا الدروس من هزيمة المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

ولفت مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، الى اننا نحث الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترمب على الوفاء بتعهده الانتخابي بالسعي للسلام وإنهاء الحرب على غزة.