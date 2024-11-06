الخارجية الصينية: نحترم خيار الشعب الأميركي ونعرب عن تهانينا لترامب على انتخابه رئيسا

هنّأت وزارة الخارجية الصينية المرشح الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ولفتت لخارجية الصينية في بيان، الى اننا "نحترم خيار الشعب الأميركي، ونعرب عن تهانينا للسيد ترامب على انتخابه رئيسا".

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