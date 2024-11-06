تضرر عدد من المباني والمصانع والمستودعات وإصابة 4 أشخاص بعضهم في حالة خطرة إثر سقوط صاروخ من لبنان على "أفيفيم" بالجليل الأعلى

اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، بانه تم إطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل طائرة مسيرة في أجواء بلدة بتسات بالجليل الغربي.

ولفت الجيش الإسرائيلي الى انه بعد سماع صفارات الإنذار في منطقتي الجليل الأعلى والأوسط وخليج حيفا، تم رصد نحو 25 قذيفة أطلقت من لبنان.

واشارت القناة 7 الإسرائيلية الى إصابة 4 أشخاص بعضهم في حالة خطرة إثر سقوط صاروخ على بلدة "أفيفيم" بالجليل الأعلى.

بدورها، تحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن تضرر عدد من المباني والمصانع والمستودعات في أفيفيم بالجليل الأعلى جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.