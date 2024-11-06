مسؤول إسرائيلي: نتانياهو قد ينهي الحرب بغزة في وقت مبكر من ولاية ترامب لمنحه نصرا دبلوماسيا سريعا

ذكر مسؤول إسرائيلي بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد ينهي الحرب بقطاع غزة في وقت مبكر من ولاية الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترمب لمنحه نصرا دبلوماسيا سريعا، بحسب شبكة "إن بي سي".
ولفت مسؤول إسرائيلي الى انه لا أحد في إسرائيل يريد المرشحة الاميركية الخاسرة كاملا هاريس، ولا أحد يثق بها هنا.
واشارت القناة 14 الإسرائيلية الى ان نتانياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب وهنأه بفوزه في الانتخابات.
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