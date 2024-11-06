وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ اليوم في مستوطنة أفيفيم

اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ اليوم في مستوطنة أفيفيم.

وفي وقت سابق، اشارت القناة 7 الإسرائيلية الى إصابة 4 أشخاص بعضهم في حالة خطرة إثر سقوط صاروخ على بلدة "أفيفيم" بالجليل الأعلى.

بدورها، تحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن تضرر عدد من المباني والمصانع والمستودعات في أفيفيم بالجليل الأعلى جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.