"اتحاد النقل الجوي في لبنان": الأعمال في المطار تسير بشكل طبيعي

نفى "اتحاد النقل الجوي في لبنان - UTA" في بيان ، "الشائعات التي سرت اليوم عن لسان رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط بأنه يطلب من فنيي ومهندسي الطيران المغادرة وإخلاء مطار رفيق الحريري – الدولي - بيروت وترحيل الطائرات".
واوضح البيان، "يهمنا كاتحاد نقل جوي معنيين وعاملين في مطار رفيق الحريري الدولي أن ننفي جملة وتفصيل هذه الشائعات، والتي تهدف إلى دب الفوضى في المطار وعند اللبنانيين، ونؤكد أن الأعمال تسير كالمعتاد، وفي شكل طبيعي".
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