الان عون: لبنان فاقد لإمكانيّات الردع ونقطة القوّة الوحيدة برزت في الردع البرّي

اشار النائب ألان عون الى ان الإعتبار الأوّل لوقف الحرب هو الوضع في إسرائيل ومدى قدرتها على التحمّل، خصوصاً بعد فشلها برّياً بالإضافة إلى الضغط الأميركي من خلال وقف التسليح.
ولفت عون في حديث لـ "mtv" الى ان المرشح الرئاسي الفائز دونالد ترامب لديه القدرة على إقناع إسرائيل أكثر من الرئيس الاميركي جو بايدن، لذلك فإن كان ترامب يريد وقف الحرب فهو قادر على الضغط.
واكد بان حزب الله ليس في وضع مناقشة موضوع رئاسة الجمهوريّة، وكلام امينه العام الشيخ نعيم قاسم في ما يخصّ الجيش والإنزال في البترون يمكن أن نضعه في إطار المساءلة لا الهجوم. واعتبر بان لبنان فاقد لإمكانيّات الردع ونقطة القوّة الوحيدة برزت في الردع البرّي، والموضوع الذي يجب أن يتمّ طرحه بعد الحرب مع حزب الله هو الإستراتيجيّة الدفاعيّة.
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