أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 37 شهيدا و 105 جرحى".
وذكر المركز، أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت 3050 شهيدا و 13658 جريحا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 3050 شهيدا و13658 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 37 شهيدا و105 جريحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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