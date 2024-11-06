وزارة الصحة: 3050 شهيدا و13658 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 37 شهيدا و105 جريحاً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 37 شهيدا و 105 جرحى".

وذكر المركز، أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت 3050 شهيدا و 13658 جريحا".