"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لقوات جيش ‏العدو في مستوطنتي أفيفيم والمطلة وعند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 تجمعًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخٍ نوعيّ، وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 تجمعاً لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية".‏

وأضاغ "‏استهدفنا عند الساعة 04:15 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 تجمعاً لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية".