شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار القافلة الطبية للتحالف الوطنى فى خمس قرى بالدقهلية ضمن "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن حملة "ايد واحدة"، يستمر عمل القافلة الطبية الشاملة في قرية أشمون الرمان، بمحافظة الدقهلية.

تقدم القافلة جميع التحاليل الطبية والأشعات والعلاج اللازم مجاناً، بهدف خدمة صحة الأهالي في خمس قرى هي: أشمون الرمان، وميت سعدان، وعزبة أشمون، وميت شرف، وميت سودان. وقد انطلقت القافلة الطبية منذ الساعة التاسعة صباحاً، ومن المقرر أن تستمر في تقديم خدماتها اليومية حتى يوم الجمعة المقبل، مما يعزز جهود الرعاية الصحية المجانية لأهالي القرى.