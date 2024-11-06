زلزال قوي يضرب بيرو

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب العاصمة ليما في بيرو.

وأكد معهد الجيوفيزياء البيروفي، أن مركز الزلزال كان على عمق 139 كيلومتراً.

ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية.