دريان دعا الى الوقوف إلى جانب ميقاتي ومؤازرته في المساعي التي يبذلها من أجل وقف الحرب

أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمام زواره "أن وحدة اللبنانيين الداخلية ستبقى عصية في وجه العدوان الصهيوني ومحصنة بتماسكهم وتلاحمهم وستبقى هي الأداة الفعالة لتفشيل وإسقاط مخططات العدو إزاء لبنان"، داعيا إلى "المزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذه النيات الخبيثة في إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية".

وحذر دريان من "النيات العدوانية الصهيونية التي تترافق مع تهديدات العدو ضد لبنان"، قائلا ان "حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني اليوم على الشعب اللبناني في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت وسائر المناطق اللبنانية وعلى الفلسطينيين في غزة لن تطفئ شعلة الصمود ضد عدوانه بل ستزيد الشعب اللبناني والفلسطيني قوة وعزيمة ومناعة".

ودعا الى "الوقوف إلى جانب حكومة تصريف الأعمال وتأييد رئيسها نجيب ميقاتي ومؤازرته في الأسس التي يعتمدها وفي المساعي الديبلوماسية التي يبذلها من أجل وقف الحرب والعدوان الصهيوني على سائر المناطق اللبنانية".

واكد أن "دار الفتوى تثمن المبادرات الخيرية والاجتماعية والإغاثية وتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة لأهلنا النازحين من اللبنانيين والأشقاء العرب والدول الصديقة لنجدة إخوانهم المنكوبين من الإرهاب الصهيوني الوحشي"، مطالبا "القوى السياسية بالتلاقي على كلمة سواء ضمن تسوية تاريخية تؤمن ولو الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني".