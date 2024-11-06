ستارمر يهنىء ترامب ويعد بعلاقات مزدهرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: انضم رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إلى زعماء العالم في تهنئة دونالد ترامب بعد إعلانه الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ستارمر إنه يتطلع إلى العمل مع السيد ترامب في السنوات المقبلة وقال إن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة "ستستمر في الازدهار".

وأضاف: "بصفتنا أقرب الحلفاء، فإننا نقف جنبًا إلى جنب للدفاع عن قيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية والمبادرة".

وتتجه كل الأنظار إلى فوز ترامب في الانتخابات، حيث كان الرئيس المنتخب العائد دائمًا يقسم الرأي، وستكون قراراته المستقبلية بشأن الشؤون العالمية حاسمة لمصالح المملكة المتحدة.

تعليقات لامي

وأثارت زعيمة حزب المحافظين المعارض الجديدة كيمي بادنوخ في جلسة مجلس العموم، اليوم الأربعاء، تعليقات وزير الخارجية ديفيد لامي السابقة حول ترامب، حيث وصف ترامب بأنه "طاغية يرتدي شعرًا مستعارًا" و"تهديد عميق للنظام الدولي"، مما أجبر ستارمر على الإصرار على أن "العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة لا تزال سليمة.

وقد تراجع لامي بشدة منذ ذلك الحين وقام بعدة رحلات دبلوماسية إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع ترامب - وأشار السير كير إلى عشاءه "البناء" مع ترامب خلال الحملة الانتخابية.

ببعد قرار لامي بتعليق بعض مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول، يمكننا أن نرى تساؤلات حول علاقة المملكة المتحدة بإسرائيل، والآن أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوز ترامب باعتباره يقدم التزامًا قويًا بتحالفهما.

كما يتعرض التزام المملكة المتحدة الثابت تجاه أوكرانيا بعد الغزو الروسي لضغوط جديدة، مع تقارير تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يأمل الآن في إعادة ضبط العلاقات بين موسكو وواشنطن، وزعم ترامب سابقًا أنه يمكنه وقف حرب أوكرانيا "في غضون 24 ساعة".