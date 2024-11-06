شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضرى صفعة لمروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن اختيار مصر لاستضافة للنسخة الـ 12 من المنتدى الحضرى العالمى بمثابة شهادة على كفاءة مدينة القاهرة العريقة لتنظيم منتدى عالمى بهذا الحجم كما يعكس قوة بنيتها التحتية القادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من المشاركين حيث يشارك فيه 52 دولة و115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية، وهو ما يبعث رسالة للعالم أجمع أن الدولة المصرية بلد الأمن والأمان رغم اشتعال المنطقة فالدولة المصرية قادرة على الحفاظ على أمنها واستقرارها ويعود الفضل في ذلك إلى حكمة القيادة السياسية وإدارتها للأزمات.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن تنظيم مصر للمنتدى الحضرى العالمى في نسخته الـ 12 يوضح أيضا رساله قوية للعالم أجمع بقدرة الحكومة المصرية علي تنفيذ مشروعات قومية كبرى بمواصفات عالمية.

وقال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى في الوقت الحالي صفعة على وجوه كل من حاول تشويه الدولة المصرية والتقليل من قيمتها، وتلفيق التهم وترويج الشائعات، فالدولة العريقة تحتضن 52 دولة بمختلف أنحاء العالم وقادرة على تنفيذ منتدى بهذا الحجم رغم كل التحديات التي تواجه المنطقة حاليا.