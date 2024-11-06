النشرة: غارات على عدة بلدات في بعلبك الهرمل وسقوط شهداء وجرحى

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن سقوط شهداء وجرحى في الغارات التي استهدفت عدة بلدات في بعلبك الهرمل.

والبلدات المستهدفة هي: محيط بلدة قرحا، بوداي، محيط دورس، مدينة الهرمل، جرود بيت مشيك، كفردان، السعيدي، الأنصار، بعلبك راس العين.