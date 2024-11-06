حبيب: مصرف الإسكان مستعد للمساهمة بنهوض لبنان من جديد

أكّد رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب "استعداده للتعاون مع الجمعيات الأهلية التي ستعتمدها الأمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى لبنان من أجل إعادة إعماره".

وأشار حبيب، في بيان، إلى "العلاقة الوطيدة بين الدول العربية ومصرف الإسكان الذي استطاع كسب ثقتها".

وأكد أن "مصرف الإسكان مستعد للمساهمة بنهوض لبنان من جديد"، موجها نداء إلى الأمم المتحدة والدول المانحة ومعلنا عن جهوزيته من أجل التعاون من أجل تقديم القروض السكنية الخاصة بالترميم والبناء والشراء.

ولفت حبيب إلى أنه "قام بجولة إلى بعض البلدان العربية، ومنها أبو ظبي ودبي والكويت من أجل إعلامها باستعداد مصرف الإسكان بالمساهمة في إعادة إعمار لبنان من خلال القروض، التي سيمنحوها الى لبنان".

واوضح أن "هناك مساعي للتواصل مع ممثلي الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في لبنان لإبلاغهم بأنّ مصرف الإسكان حاضر للقيام بمهمة منح القروض للبنانيين، بهدف إعادة إعمار لبنان وليس بهدف كسب الارباح"، وقال: "همنا الأول مساعدة اللبنانيين كي يبقوا في وطنهم والنازحين كي يعودوا إلى منازلهم".