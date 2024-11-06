حزب الله: استهدفنا قاعدة راوية في الجولان السوري المحتل ودبابة ميركافا في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:15 من صباح يوم الأربعاء 06-11-2024 قاعدة راوية (مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في جيش العدو الإسرائيلي) في الجولان السوري المحتل بصليةٍ صاروخية".

كما اعلن في بيان اخر، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:40 من صباح يوم الأربعاء 06-11-2024 دبابة ميركافا في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".