إعلام إسرائيلي: إصابة 21 جنديًا خلال ال24 ساعة الماضية بينهم 13 عند الجبهة الشمالية و8 في غزة

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابة 21 جنديًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية بينهم 13 جنديًا عند الجبهة الشمالية مع لبنان و8 في قطاع غزة".

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