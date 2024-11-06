عباس مهنئا ترامب: نتطلع إلى العمل معك من أجل السلام والأمن في المنطقة

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرشح الرئاسي الفائز بالانتخابات دونالد ترامب، مؤكدا انه "نتطلع إلى العمل معك من أجل السلام والأمن في المنطقة ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة لشعبنا ".

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