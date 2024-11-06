مجلس المطارنة الموارنة: نطالب المجتمع الدولي بحلّ دبلوماسي وإقرار وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق الـ1701

طالب مجلس المطارنة الموارنة، "المجتمع الدولي بحلّ دبلوماسي وإقرار وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق الـ1701. و لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المنتهكة لسيادة لبنان وآخرها الإنزال البحري في البترون الذي انتهى بخطف لبناني من مقر إقامته"، متوقفا بـ"مرارة أمام هول الكارثة التي حلّت بلبنان وخلّفت عدداً كبيراً من الضحايا والدمار في القرى والمدن والبلدات في الضاحية والجنوب والبقاع ومناطق أخرى".

وحيّا "مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون بعقد مؤتمر باريس لدعم شعب لبنان وسيادته ونرحّب بالمواقف المؤكدة على وجوب خلاص لبنان من محنته".

وتمنى المجلس على "وزارة التربية تشكيل لجنة مركزية مختصة تمثل المدارس الخاصة والرسمية لوضع آلية عمل واضحة لإنقاذ العام الدراسيّ".