أعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وبعد رصد ومتابعة لتحركات قوّات جيش العدو الإسرائيلي، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:45 من صباح اليوم الأربعاء 06-11-2024 منزلًا يتحصّن فيه مجموعة من جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه، وأصابه إصابة مباشرة ما أدى إلى مقتل وجرح من فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا منزلًا يتحصّن فيه مجموعة من جنود العدو في المطلة ما أدى إلى مقتل وجرح من فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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