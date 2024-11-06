زيلينسكي: التزام ترامب بنهج السلام من خلال القوة يمكن أن يقرب السلام العادل

اشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الى أن "التزام دونالد ترامب بنهج السلام من خلال القوة يمكن أن يقرب السلام العادل".

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، واصفا الفوز بأنه "تاريخي"، مشددا على "أننا سوف نصحح وضع حدودنا وقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

وأعلن، في كلمة من مقر حملته في فلوريا، أن "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".

وقال ترامب: "لقد فزنا في الولايات المتأرجحة"، مضيفًا "فزنا بالتصويت الشعبي ونحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي"، وأضاف "سأجعل أميركا عظيمة مجددًا".

وأكد أن "الشعب الأميركي أعطانا ولاية جديدة واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ"، وتابع: "يبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب".