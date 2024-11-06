المحكمة العليا في إسرائيل أمرت نتانياهو بالرد على طلب الأمر المؤقت ضد إقالة غالانت

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالرد، بحلول الساعة 12:00 ظهرًا، على طلب الأمر المؤقت المقدم من حركة جودة الحكومة ومنتدى درع إسرائيل بالتعاون مع حرس الديمقراطية ضد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
وأشار رئيس الحركة من أجل جودة الحكومة إلى "أننا سعداء لأن المحكمة العليا أدركت مدى إلحاح هذه القضية"، لافتاً إلى أن "إقالة وزير دفاع أثناء الحرب وعشية الهجوم الإيراني هو رهان خطير على أمن إسرائيل".
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