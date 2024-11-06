ارتفاع سعر سهم مجموعة "تيسلا" لإيلون ماسك بنسبة 13% في مبادلات ما قبل فتح الأسواق

ارتفع سهم شركة تيسلا المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك بنسبة تقارب 13% في مبادلات ما قبل فتح جلسات التداول في وول ستريت مدفوعا بدعم ماسك لدونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية في انتظار النتائج النهائية.

وحوالى الساعة 9,10 في توقيت غرينيتش ارتفع سهم تيسلا بنسبة 12,93% ليصل الى 283,97 دولارا في العقود الآجلة على مؤشر ناسداك، ما يكشف عن اتجاه السوق قبل بدء جلسة التداول.

في وقت سابق، أعلن ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، واصفا الفوز بأنه "تاريخي"، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات النهائية رغم اتجاه النتيجة إلى فوزه.

وأوضح، في كلمة من مقر حملته في فلوريا، أن "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".