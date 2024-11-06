مدفيديف: فوز ترامب بالانتخابات يمثل ضربة إلى أوكرانيا

رأى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أن "فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية يمثل ضربة إلى أوكرانيا".

في وقت سابق، أعلن ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، واصفا الفوز بأنه "تاريخي"، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات النهائية رغم اتجاه النتيجة إلى فوزه.

وسبق وأن قال دميتري مدفيديف إن ترامب لن يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا حال فوزه، وإذا حاول فإنه قد يتعرض لعملية اغتيال.