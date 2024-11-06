أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه "سنظل حلفاء قريبين للحكومة المستقبلية في الولايات المتحدة"، معتبرة ان "أي خلاف مع حليف يحل بالحوار الصريح والشفاف".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الألمانية: سنظل حلفاء قريبين للحكومة المستقبلية بأميركا وأي خلاف مع حليف يحل بالحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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